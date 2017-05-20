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Son dakika haberleri! Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Özafşar görevden alındı

Devlete Ait Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara tarafından; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ankara Üniversitesi İlahiyat Öğretim Üyesi Mehmet Kesin Özafşar görevinden alındı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:31

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Devlete Ait Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara tarafından; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ankara Üniversitesi İlahiyat Öğretim Üyesi Mehmet Kesin Özafşar görevinden alındı. Danıştay üyeliklerine ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelikleri sona eren Aysel Demirel, Şirin Ünsel, Muharrem Özkaya ve Rasim Aytin atandı. 

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