Son dakika: Kar tatili olan iller hangileri? (23 Aralık Cuma kar tatili)

HATAY

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, iki gündür sürekli yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Buna ast olarak yolların kapalı olması ve elektrik kesintisi nedeniyle, Yayladağı merkez ve bağlı yer alan mahallelerde eğitim-öğretime 23.12.2016 cuma günü ara verildi. Yayladağı-Antakya karayolu ulaşıma açılırken, Yayladağı ilçesine ast 40 mahalleye ulaşım iş makinalarıyla sağlanıyor. Yayladağı Belediyesi ve Hatay Büyük Şehir Belediyesine ait ekipler ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürekli sürdürüyor. İskenderun, Arsuz ve Payas ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla Arsuz ilçesi Kozaklı ve Kurtbağı Mahallelerindeki okullar öğleden sonra; okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ve ortaokulları 1 gün, İskenderun ilçesinde eğitim veren okullardan; Akarca, Çınarlı, Suçıkağı, Bekbele, Bitişik, Cırtıman, Fatih Sultan Mehmet, Sarıseki, Düğünyurdu, Denizciler, Azganlık Organize Sanayi Bölgesi İlkokul- Ortaokulu, Buluttepe (Yayha Kemal Beyatlı İkokulu, Şehit Yener Anadolu Lisesi, Alparslan Ortaokulu, Deniz Nakliyecileri Derneği İlkokulu, Kocatepe Kreş), Gültepe İlkokulu-Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi (Ticaret ve Sanayi Odası ilkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Sadık Altıncan Ortaokulu, Emel Akçay İlkokulu), İsmet İnönü Mahallesi (Karapelit Adakent Atatük İlkokulu-Ortaokulu, Karapelit Ali Tekten İlkokulu-Ortaokulu) 2 gün süreyle tatil edildi.

MERSİN

Mersin’in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi. Mut ilçesinde 2 gündür sürekli yoğun kar yağışı sebebiyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullarda eğitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Seyitgazi ve Han ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadar yapılan açıklamada, “Seyitgazi ve Han İlçelerinde, kar yağışı yoğun bir şekilde devam ettiğinden, 23 Aralık 2016 Cuma günü, eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada kent genelinde okulların tatil edildiği yönündeki data ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada kar yağışı sebebiyle 23 Aralık 2016 tarihinde okulların tatil olduğuna yönelik haberler yer almaktadır. Valiliğimizce (yarın) okulların tatil olduğuna karşın herhangi bir karar alınmamıştır. Bu sebeple yarın okullarımızda başta öğretmenlerimiz almak üzere bütün görevlilerimiz görevlerinin başındadır” denildi.

KONYA

Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 23 Aralık Cuma günü de tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce devam eden kar yağışı, fazla don ve buzlanma sebebiyle il merkezinde 23 Aralık 2016 Cuma günü (Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Hem Başbakanlığın 3 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine tarafından il genelinde bütün millet kurum ve kuruluşlarında 23 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler de 1 gün zaman ile yönetimle ilgili izinli sayılacaklardır. Öteki ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi.

NİĞDE

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 23 Aralık Cuma günü de tatildi edildi.

Ulukışla Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan açıklama: “Ulukışla merkez ve köylerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle İlçe Hıfzısıhha Komite Kararıyla 23.12.2016 Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Engelli ve gebe millet personeli yönetimle ilgili izinlidir.” denildi.

KARAMAN

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 123 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, okullar Cuma günü de tatil edildi. Karaman’da iki gündür defalarca devam eden kar yağışı hayatı negatif yönde etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı çoktan 30 santimetreyi bulurken, yükseklerde 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı sebebiyle merkeze ast 71 köy yoluyla Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerine ast 52 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Karaman İl Özel İdaresi’ne emrindeki ekipler kapanan köy yollarının ulaşıma yeniden açılabilmesi için çalışmalarını defalarca sürdürüyor. Ekiplerin açtığı köy yolları kar yağışının devam etmesi nedeniyle kısa vakit sonradan tekrar kapanıyor. Kar yağışı şehirler arası ulaşımı da etkiliyor. Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli karayollarında ara sıra ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Trafik ekipleri bu güzergahlarda araçların zincirsiz seyretmelerine müsade vermiyor. öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar tatilini uzattı. Dün ve bugün tatil olan okulların yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Cuma günü de tatil edildiği duyuruldu.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Seyitgazi ve Han ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü göre yapılan açıklamada, “Seyitgazi ve Han İlçelerinde, kar yağışı yoğun bir şekilde devam ettiğinden, 23 Aralık 2016 Cuma günü, eğitim öğretime bir gün zaman ile ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.