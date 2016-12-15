Son Dakika: Okullar tatil mi (16 ARALIK) Okullar tatil edildi mi? İstanbul, Ankara, Türkiyede okullara kar tatili

İşte o iller:

Kar yağışının devam etmesiyle bazı illerde eğitime16 Aralık Cuma günü de ara verildi.

İşte eğitime ara bahşedilen kentler;

Muş’ta okullar tatil edildi

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Ulusal Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, sosyal paylaşım sitesinden, kar yağışının devam etmesi sebebiyle merkez ilçe ile yan belde ve köylerde 16 Aralık 2016 cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Arslan, ilçelerde ise gerekli değerlendirmenin kaymakamlar göre yapılacağını belirtti.

Bolu’da olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde okullar tatil edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara binaen 16.12.2016 Cuma günü Bolu il genelinde mektep öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hem engelli ve hamile ulus personeli de 1 gün yönetimle ilgili izinli sayılacaklardır” denildi.

Bingöl Valiliği, kenti etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle 16 Aralık 2016 Cuma günü taşımalı olarak eğitim bahşedilen okullarda (taşımalı eğitim-öğretim gören öğrenciler ve nakliye merkezlerinde eğitim-öğretim görebilen öğrenciler dâhildir) eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

Elazığ merkez ve 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 16 Aralık Cuma günü de tatil edildi. 3 ilçede ise eğitimin devam edilmesine karar verildi.

Elazig Valiliği göre yapılan açıklamada, “Negatif hava koşulları ve kaslı buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Elazığ merkez ilçe ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice ilçelerinde tüm okullar 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Baskil ilçesinde sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir.

Ağın ve Keban’da eğitim ve öğretim bayağı olarak devam edecektir. Keza okulların tatil edildiği yerlerde görevli engelli ve hamile millet görevlileri de yönetimsel izinli sayılmıştır” denildi.

Tunceli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mazgirt ilçesinde tüm okullarda, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği kadar yapılan açıklamada, “Negatif hava koşulları nedeniyle, ilimiz Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün vakit ile eğitime ara verilmiş olup, öteki birincil ve orta dereceli okullarda eğitime devam edilecektir. İlimiz Mazgirt ilçe merkezi ve köylerindeki birincil ve orta dereceli okullarday 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile eğitime ara verilmiştir.

Keza, ilimiz merkez ile bütün ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile gebe personel 16 Aralık 2016 Cuma günü idari izinli sayılacaktır” denildi.

Düzce‘de etkin olan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 16 Aralık Cuma günü tüm il genelinde okullar tatil edildi.