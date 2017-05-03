Son dakika! YSK’dan flaş referandum kararı
Yüksek Tercih Kurulundan (YSK) yapılan açıklamada, “Yüksek Tercih Kurulu Başkan ve üyelerini kasıt bildiren, içeriği itibariyle ceza direktifler nedeniyle ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı” denildi. .
03 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:57
Yüksek Tercih Kurulundan (YSK) yapılan açıklamada, “Yüksek Tercih Kurulu Başkan ve üyelerini kasıt bildiren, içeriği itibariyle ceza direktifler nedeniyle ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı” denildi.