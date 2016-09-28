sonbahar-depresyonuna-dikkat

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, “İç dünyamızda ara sıra dış dünyaya uyar ve tıpatıp onun gibi bu hüzün mevsiminin etkilerini yaşar. Sonbaharın gelişiyle birlikte birçok kişide keder artar ve enerji kaybı olur. Bazen insan yataktan bile kalkmak istemez. Yaşamla çaba gücü azalır” dedi.

Sonbahar depresyonun ilk belirtisinin, genelde uyku bozuklukları olduğunu belirten Üney, “Birey sık uyanır, uykuya dalamaz, erkenden uyanır ya da yataktan kalkmak istemez. İştahta artış veya azalma olabilir. Gönülsüzlük, yaşamdan şımartma alamama, canlılıkta ve enerjide azalma, sinirlilik olabilir. Amnezi, konsantrasyon sorunları, karar vermede zorluk görülür. Huzursuzluk, ümidini yitirme, iç sıkıntısı, ağlamalar, suçluluk düşünceleri bazen intihar düşünceleri bile görülür. Bu belirtiler 2 haftadan uzun sürer. Aileyle, arkadaşlarıyla ilişkileri bozulur. İşte, okulda sorunlar yaşamaya başlar” diye konuştu.

Kadınlarda güz depresyonunun daha sık görüldüğünü kaydeden Üney, “Konut ve işte temponun artışı, birkaç sorumluluğu benzer anda yüklenme kadınlar için manâlı bir risk faktörüdür. bununla birlikte çocuğun okula/yuvaya başlaması ve bunun sonucu muhtemel problemler etkili olur. Gene ergenler için de bu dönem risklidir. Yazın daha eksik sorumluluk alan ergenler, okulların açılmasıyla birlikte sorumlulukları artar. Birçok zaman hiçbir niçin yokken bile kendisini tedirgin ve güvensiz hisseden ergenler disiplinli bir mektep yaşantısına uyum göstermekte zorlanabilirler. Bu da depresyona eğilimlerini artırır. Bunların dıştan daha önce bunalım geçirmiş kişiler için de güz dönemi yeni bir depresyona neden olabilir. Sonbaharda depresyona eğilimi artar. Gündüzler kısalırken geceler uzamaya başlar. Bu da günışığından daha eksik faydalanmamıza niçin olur. Gün ışığı depresyona aleyhinde koruyucudur. Tatiller bitmiştir ve yoğun çalışma ve mektep dönemi başlamıştır. Bu yeni duruma uyum temin etmek kolay değildir. Bunun yanı sıra direncimizin bu dönemde düşmesinden nedeniyle; keza tıbbi ayrıca de psikolojik rahatsızlıklar için fazla yerinde bir zemin oluşur. Ayrıca meslek hayatında tempo artar. Ulaşım problemlerinde yükselme, kapalı alanlarda daha fazla süre geçirme zorunluluğu gibi etkenlerde eklenince depresyona girmek şaşılacak olmuyor” ifadelerini kullandı.

Güz depresyonunun tedavisinde ilk olarak, kişinin yaşamı düzenlenmesi gerektiğini açıklayan Üney, “Gece çalışması istenmez. Stresli ortamlardan uzakta kalması istenir. Eşine ailesine veri verilerek bu dönemde ona takviye olmaları, tartışmaya girmemeleri istenir. Gün ışığından faydalanması ve sevdiği etkinlikleri fazla kendini yormadan ve yapabildiği dek yapması istenir. aynı zamanda psikolojik takviye elde etmek uygundur. Bazı güz depresyonları psikoterapiyle tedavi edilebilir. Bir Takım depresyonlarda ise mutlaka antidepresan kullanılması gerekmektedir. Gerektiğinde takviye almak çok önemlidir” biçiminde konuştu.

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, güz depresyonundan korunmak için şu önerilerde bulundu:

“1. Uykunuza uyarı edin. İyi dinlenmezseniz, depresyona eğiliminiz artar.

2. Mutlaka yürüyüş gibi hafif egzersizler yapın. Maddesel hareket depresyona karşısında koruyucudur.

3. Alıştırma ortamında kısa molalar vererek çalışın.

4. Ne değin yoğun çalışırsanız çalışın, sevdiklerinize vakit ayırın. Ailenizle süre geçirin.

5. Güneşli günlerde; imkânınız varsa kısa bile olsa yürüyüş yapın.

6. İşinizde yüksek hedefler yerine, ufak hedefler koyun. Hedef gerçekleştikten sonra yeni lakin tekrar ufak gaye koyun. Kendinize fazla yüklenmeyin.

7. Içki ve sigaradan uzaktan durun.

8. Ağır yemeklerden uzak durun.

9. Hafta sonları fırsat buldukça AVM yerine deniz kenarı veya parkları seçim edin.

10. Fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Geçiş dönemleri mide şikâyetleri, soğuk algınlığı için risk dönemleridir. Fiziki sıhhat problemleri depresyona meyilinizi artırır”.