Sonbaharda gözlere dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Bu dönemde vücuttaki gribal semptomlar ile birlikte gözlerde sancı, sulanma, ışığa hassasiyet ve çapaklanma daha sık izlenmektedir. Bu gibi durumlarda karoser için kullanılan sistemik antigribal ilaçlar genelde tatmin edici gelirken ileri durumlarda göze topikal ilaçların kullanılması da gerekli olabilmektedir” dedi.

Kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda enfeksiyon riskinin daha pozitif olduğunu bildiren Atabay, “Bu alanlarda el hijyenine uyarı edilmediği durumlarda enfeksiyon kolaylıkla yayılabilmekte ve salgınlara neden olabilmektedir” diye konuştu.

Hastalıklardan korunmada alınabilecek önlem el hijyenine uyarı edilmesi gerektiğini kaydeden Atabay, “Eller pak değilse şüphesiz el-göz teması yapılmamalıdır. Keza olası olduğunca solunum ve damlacık aracılığıyla yayılabilecek hastalıklara aleyhinde mekanların havalandırılması önerilmektedir” ifadelerini kullandı.