sonbaharda-grip-problemine-dikkat

Uzman Yrd.Doç.Dr. Şafak, “Havaların soğuması ile kapalı ortamlarda daha çok zaman geçirilmesi, okulların açılması, stresin artması, burun mukozasının soğuması ile virüslerin yaşama alanının artması gibi faktörler nedeniyle virüsler daha kolay bulaşır, bağışıklık sistemimizi etkiler” dedi.

Her bireyin bağışıklık sistemi farklı güçte olduğu için herkeste aynı belirtiler gözükmediğini kaydeden Şafak, “Erişkinlerin yüzde 25 inde bulgu olmayabilirken, çocuklarda ateş ön planda olur, yaşlılar da ise sekonder bakteriyel enfeksiyon riski daha artı olur. En sık belirtiler, boğaz kuruluğu, boğaz ağrısı, öksürük, hafif ateş, aksırma, boğuk ses, burun tıkanıklığı, hafif baş ağrısı, koku ve lezzet duyusunda azalmadır. Seyrekte olsa beraberinde kas ağrıları bitkinlik, iştahsızlık, titreşim görülebilir. Belirtiler ortalama 7 gün sürer. Vakaların dörtte birinde bu süreç 2 haftaya değin uzayabilir. Soğuk Algınlığı mevcutken özellikle çocuklarla bakteriyel ikincil enfeksiyonun eklenmesi ile grip, orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu eklenir. Bağışıklık sistemi güçsüz bireyler ve yaşlılarda ise daha fazla akut bronşit, zatürre, akut bakteriyel sinüzit ve eğer daha da ilerlerse menenjit gibi hastalıkların eklenme riski oluşur. Tüm bunlar gözden düşmüş komplikasyonlardır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) ve astıma sahip ırk, soğuk algınlığına aleyhinde savunmasız olabilir ve durumları daha da kötüleşmemesi için önlem almak zorunda kalabilirler“ ifadelerini kullandı.

Soğuk algınlığı nasıl çare edilir?

Soğuk algınlığının belirli bir reçetesi olmadığını gösteren Şafak, “Antibiyotik komplikasyon belirtileri yahut elbette faydasızdır. Bol bol akışkan elde etmek, bağışıklık sistemi, virüs ile savaşırken çokça dinlenmek ve yatak istirahati, baş ağrısı veya ateşi onarmak için aspirin, parasetamol ya da ibuprofen almak (16 yaşından minik çocuklara aspirin verilmemelidir). Buhar banyosu, tuz suyla bol burun temizliği burun tıkanıklığı belirtilerini hafifletmekte etkin olabilir. Bu tedavilere ek olarak, ABD’de hastaların üçte biri, Avrupa’da yüzde 40 – 70’i alternatif tedavi kullanmaktadır. Alternatif çare olarak sıklıkla esansiyel yağlardan oluşan mentol, içinde bir sülfür bileşiği olan ‘Ajoenc’in etkisinden davranmak için sarımsak, çinko ve yüksek dozlarda (günde 1 – 2 gram) C Vitamini alınarak antioksidan etkilerden fayda sağlayabilmektedir” şeklinde konuştu.

