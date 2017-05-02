Sönmez: “Kupada final oynamak istiyoruz”

“Ligin son maçına yetişirim”

Halil İbrahim Sönmez, geçirdiği ameliyat sürecini anlatarak, “10 gündür ağrılarımdan nedeniyle antrenmanlara katılamıyordum. Doktorumuzla görüştük ve ameliyat olmaya karar verdik. Çift taraflı kasık yırtığı teşhisiyle yatmıştım ve başarılı bir operasyon geçirdim. Acilen önümde bir haftalık bir dinlenme sürecim var. Bundan daha sonra yavaş yavaş antrenmanlara başlayacağım. En kısa sürede baştan takımıma katkı maddesi sağlamayı düşünüyorum. Yaklaşık Olarak 20-25 gün içerisinde takıma tam anlamıyla geri dönmeyi planlıyorum. Umarım Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kalırız ve bende finalde oynama şansına sahip olurum. Planlamaya göre inşallah işler yolunda giderse ligin son maçında da oynayabilecek duruma geleceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ligi en iyi yerde bitirip kupada da final oynamak istiyoruz”

Takımın kalan maçlarını da değerlendiren Sönmez, “Ligde inişler çıkışlar olabilir. Bu her takımın başına gelebilecek bir şart. Yaşadığımız durum içerisinde olduğumuz dönemde kendimce alışılagelmiş. Takımımızın gidişini ben iyi görüyorum. Önümüzde daha 6 lig ve kupada oynayacağımız bir güya final maçımız var. Ligi en iyi yerde bitirip kupada da final oynamak istiyoruz” diye konuştu.