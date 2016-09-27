KONYA (AA) – Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde 7 yıl önce kurulan Sonsuz Şükran Köyü ilgi görüyor.

Sanatçıların kerpiç evlerinin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu ve mimari Mehmet Taşdiken, köyün kurulduğu günden bugüne kadar ilgi çeken, merak edilen bir yer haline geldiğini söyledi.

Taşdiken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmanın hem lokasyon, hem de ulaşım açısından zor bir noktada olmasına rağmen Sonsuz Şükran Köyü’nü kurmaktaki hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan sanatçıların sanatçı köyüne gelip gitmesi için birkaç araç değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Taşdiken, bütün bunlara rağmen Sonsuz Şükran Köyü’nün sadece yaz ayları içerisinde değil, kışın da etkinlik yapılan, hem de yaşanılan bir yer haline geldiğini belirtti.

Tam düşündükleri gibi bir yer olması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu anlatan Taşdiken, şunları kaydetti:

“Bazı şeylere biraz objektif bakmamız lazım. Şu anda 30 hanede insanlar yaşıyor. Geliyorlar, gidiyorlar. Kışın etkinlik yapıyorlar. Bayramlarda, yılbaşlarında, değişik zamanlarda burada çalışmalar yapıyorlar. Bu sene Bahçeşehir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ile çalışmalara katıldı. Yabancı arkadaşlarımız, ressam, heykeytıraş ve sanatın diğer kollarındaki arkadaşlarımız buraya çok ilgi gösteriyor. Mesela, bundan bir süre önce burada Macarlar, Almanlar ve Avusturyalıarın yaptığı çok değerli bir çalışma oldu. Birlikte yaptık bu çalışmayı. Bu yörenin ses kayıtlarını hazırladık. Bu yörede olan doğal ses kayıtlarını bu uluslararası grup aldı ve dünya ses haritasına işledi. Onun dışında da havadan bölgeyi çektiler.”