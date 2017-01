SORGED 5 genci Avrupa’ya eğitim kursuna gönderecek

YOZGAT (AA) – Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) 5 genci, İtalya ve Bulgaristan’a eğitim kursuna gönderecek.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar çok sayıda genci, hazırlanan projeler çerçevesinde Avrupa ülkelerine gönderdiklerini söyledi.

Uğuz, gençler için yeni bir fırsat doğduğunu belirterek, “Bulgaristan Ulusal Ajansı tarafından hazırlanan Youth workers – the engine of social change in marginalized communitiesh – isimli proje çerçevesinde 19-29 Mart tarihleri arasında Bulgaristan’a, yine İtalyan Ulusal Ajansı tarafından hazırlanan Social Innovation Match isimli proje kapsamında 15-20 Mayıs tarihleri arasında İtalya’nın Bologna kentine 5 arkadaşımızı Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Programı kapsamında kursa göndereceğiz.

Amacımız, kültürler arası beceriler ve paylaşılmış değerler geliştirmek ve bunu yaparken etno kültürel kimliği koruyarak, toplumun tüm bireylerinin eşit imkanlara erişimini sağlamaktır.” dedi.

Proje kapsamında kabul edilecek gençlerin seyahat, konaklama ve yemek masraflarının karşılanacağını belirten Uğuz, projeye orta düzeyde İngilizce bilen 18 yaş üzerindeki tüm gençler ve gençlik çalışanlarının başvurabileceği belirtildi.

Yozgat öncelikli olmak üzere Türkiye genelinden başvuruların kabul edileceğine işaret eden Uğuz, detaylı bilgi almak isteyenlerin kendilerine veya “http://www.sorged.org/Hbr-99-Egitim-Kursu—Italya.html” ve “http://www.sorged.org/Hbr-108-Egitim-Kursu—Bulgaristan.html” linklerinden doğrudan başvuru yapabileceklerini de sözlerine ekledi.