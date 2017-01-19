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Sorgun Belediye Başkanı Şimşek'ten Kaymakam Ekinci'ye ziyaret

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:21

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ANKARA (AA) – Yozgat’ın Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, bir süre önce Beypazarı Kaymakamlığına atanan Kadir Ekinci’yi ziyaret etti.

Başkan Şimşek, Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ Genel Müdürü Ömer Bayrak ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Kaymakam Ekinci’ye yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

Şimşek, “Beypazarı Kaymakamlığına atanan genç, dinamik ve çalışkanlığı ile bilinen, devlet adamı Kaymakam Kadir Ekinci kardeşimize, hayırlı olması dileği ile iyi çalışmalar diledik. Birçok konuda da fikir teatisinde bulunarak kardeşimize kolaylıklar diledik.” dedi.

Ekinci ise, hemşehrisi olan Belediye Başkanı Şimşek ile Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Bayrak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BEYPAZARI ziyaret

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