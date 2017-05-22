Sorgun Belediyesinden ilaçlama çalışması

YOZGAT (AA) – Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2017 yaz döneminde sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarına başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sivrisinek, karasinek ve haşereyle mücadelede en doğru zamanın larva dönemi olduğunu ve bu dönemde yapılan ilaçlamanın çok daha etkili olduğunu belirtti.

İlçe merkezinden geçen dere boylarında menfez ve çöp konteynerleri ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda, haşereye karşı veteriner hekim kontrolünde ilaçlama yapıldığını ifade eden Şimşek, ” Talep olması durumunda köylerimizde de ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalarımız hava şartlarına göre eylül, ekim aylarına kadar sürecek.” dedi.

Şimşek, insan ve çevre sağlığına azami ölçüde dikkat gösterdiklerini sözlerine ekledi.