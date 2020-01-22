Sorgun Belediyesinden yaban hayatına destek
YOZGAT (AA) – Sorgun Belediyesi, yaban hayatına destek olmak amacıyla ilçenin farklı noktalarına yem bıraktı.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yoğun bir kar yağışıyla doğanın karla kaplandığını, bu nedenle de yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandıklarını belirtti.
Belediye olarak düzenli şekilde sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktıklarını anlatan Ekinci, "Yabani hayvanlar için de ilçemizin belirli noktalarına, buğday, ekmek, kemik bıraktık." dedi.
Ekinci, sokak hayvanlarının beslenmesinde vatandaşların da duyarlı olmasını isteyerek şunları söyledi:
"Tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu unutmadan kış mevsimini sokak hayvanları için kolaylaştırmalıyız, artan yemekleri çöplere dökmek yerine sokak hayvanlarına verelim. Onlar için beslenme alanlarına su ve yiyecek bırakalım."
-
Başkan Rasim Arı, belediyenin çalışmalarını değerlendirdi
-
Limon ağacı bulunmayan beldeden yılda 4 milyon sandık limon pazara sürülüyor
-
Beyşehir'de iş arayan gençler, Antalya'daki otellerde istihdam edilecek
-
Şehit cenazesinde üşümesinler diye kendi montlarını askerlere giydiren gençlerden biri o anları anlattı
-
Karapınar'da İdlibliler için yardım kampanyası başlatıldı
-
Ilgın Emniyet Müdürü Gödeş görevine başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.