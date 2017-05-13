YOZGAT (AA) – Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesi kapsamında 3 gün süren “Proje Planlama ve Proje Yönetimi” eğitimini tamamlayanlara törenle belgeleri verildi.

Avrupa Birliği ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen ve Sorgun Belediyesinin nihai faydalanıcı olduğu proje için gazetecilere açıklama yapan proje yönetmeni Yusuf Yılgın, seminerin oldukça verimli geçtiğini ve 3 gün boyunca katılımcılara çeşitli bilgiler verildiğini söyledi.

Daha sonra katılımcılara belgelerini, Mühendis İbrahim Coşkun, Yusuf Yılgın, İŞGEM Teknik Destek Ekibinden Tim Lideri Theologos Prokoplou verdi.