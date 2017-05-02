Sorgun MYO’da mezuniyet sevinci

YOZGAT (AA) – Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Sorgun MYO Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, yüksekokulların ilçelere sosyal, kültürel ve ekonomik olarak katkı sağladığını, bugün 55 mezun veren bu okulun günün birinde binlerce mezun vererek daha büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Sorgun MYO Müdürü Doç. Dr. İsmail Akdeniz de öğrencilerin 2016-2017 yılının mevsimlik çiçekleri gibi bu okuldan gelip geçtiklerini ancak mevsimin bitecek olmasına karşın onların başka iklimlerde de çiçek açıp meyve vereceklerini söyledi.

Üstüne bazen şarkı, bazen karikatür resimleri ve bazen de kopya yazdıkları sıralara veda zamanının geldiğini ifade eden Akdeniz, “Derslere ve sınavlara hazırlanırken bir bitse de kurtulsak dediğiniz anlar, okul koridorlarında ve kafeteryadaki hoş sohbetler, işte bitiyor. İleride okul yılları bir tatlı anı olarak kalırken asıl zorlu olan, bizden devir alacağınız ülkemizi daha ileriye taşımak, tüm dünyada söz sahibi yapmaktır. Bütünlemesi olmayan hayat sınavında başarılar diliyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Daha sonra mezun olan 55 öğrencinin belgeleri verildi.

Mezuniyet törenine, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun MYO Müdürü Doç. Dr. İsmail Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenci yakınları ve öğrenciler katıldı.