Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret
SİVAS (AA) – Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.
Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ticari ve ekonomik değerlendirmeler yapıldı.
Sivas ve Yozgat'ın yatırım alanlarının karşılıklı olarak değerlendirildiği ziyarette, Sivas ve Sorgun arasındaki tarihi bağların yeniden ve daha güçlü olarak kurulması ve bölgesel ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için benzer çalışma ziyaretlerinin arttırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.
Arslan'a ziyaretinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Samaroz, Kadir Kılıç, Hüseyin Çekerek, Celalettin Tekin, Genel Sekreter Sami Erdoğan ile Yozgat Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara da eşlik etti.
-
Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret
-
GRAFİKLİ – 4. Etnospor Kültür Festivali'ne yoğun ilgi
-
Hacettepeli öğrenciler için ücretsiz otobüs hizmeti
-
CÜ Turizm Fakültesi'nden Sevgi Evleri'ne materyal desteği
-
Akşehir'de halk ekmek fabrikası satış büfeleri hizmette
-
Evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.