Sorgun’da 12 bin ton kömür dağıtılacak

YOZGAT (AA) – Sorgun Kaymakam Vekili Oğuzhan Sargın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 6 bin aileye, 12 bin ton kömür dağıtılacağını söyledi.

Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde kömür dağıtımının devam ettiğini ve kışa girmeden bütün ailelere kömürlerini teslim edeceklerini ifade etti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda dar gelirli her aileye ikişer ton kömür vereceklerini belirten Sargın, “Şu ana kadar 4 bin aileye 8 bin ton kömür dağıttık. Kalan 2 bin ailenin kömür dağıtımı sürüyor. Vatandaşlarımızın ikişer ton kömür ile bu kışı rahat çıkarabileceklerini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.