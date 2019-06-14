Sorgun’da 16 bin 184 öğrenci karne aldı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte 16 bin 184 öğrenci karne aldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Karakız Veli Uyar İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde yaptığı konuşmada, bir eğitim öğretim yılını daha kazasız belasız atlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ekinci, "Eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle ilçemizde eğitim öğretim gören 16 bin 184 öğrenci karnelerini aldı. Öğrencilerimize hayat boyu başarılar dileriz. Karne günü dolayısıyla çocuklarımızı kırmadan, örselemeden cesaretlerini artırmak ve öz güven kazanmalarına yardımcı olmak geleceğe olumlu bakmalarını sağlayacaktır.

Her türlü kıyas yapmaktan uzak durmak çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlı açısından önemli olduğu unutulmamalıdır.

Öğrencilerimize yaz tatili boyunca kitap okumayı ihmal etmemelerini, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzur ve eğlenceli bir tatil sezonu geçirmelerini temenni ederiz." dedi.

Karne törenine Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, veliler ve öğrenciler katıldı.