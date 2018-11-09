Sorgun'da 826 kişi organlarını bağışladı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bu yıl 826 kişi, organ bağışında bulundu.
Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Haftası görevli doktoru Zehra Sert Akıllı, 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası dolayısıyla birçok etkinlik düzenlediklerini ve ilçenin değişik yerlerine kurdukları stantlarla bağışları kabul ettiklerini söyledi.
Bugüne kadar yaklaşık 500 öğrenciye organ bağışıyla ilgili konferans verdiklerini ifade eden Akıllı, "Ülkemizde organ bağışları Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde alınarak, 'Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi'ne işlenerek, en adaletli ve şeffaf biçimde dağıtımı yapılmaktadır. Bu hafta içerisinde 200 kişi organlarını bağışladı. Bu yıl yapılan bağış sayısıysa 826'ya ulaştı." diye konuştu.
Dr. Akıllı, "Ülkemizde organ olarak, böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak nakilleri, doku olarak kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılmaktadır. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler, aile hekimliklerine başvurarak detaylı bilgi alabilirler." diye konuştu.
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