Sorgun'da Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplandı
YOZGAT (AA) – Sorgun ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında yapıldı.
Sorgun Stadı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla nasıl, ne tür araçlarla mücadele edileceği, mücadelede bugüne kadar elde edilen veriler değerlendirildi.
Kaymakam Güneş, toplumdaki hiçbir ferdin bu olumsuz alışkanlıklara bulaşmasını ve zarar görmesini istemediklerini, bunun için de her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti.
İlçede alınan önlemler ve yapılan çalışmalar nedeniyle madde bağımlı sayısında yüzde 70'e yakın düşüş olduğunu belirten Güneş, "Gerek yapılan etkili çalışmalar, gerekse alınan önlemler bu sayının düşmesinde yararlı olmuştur. Spor salonlarının öğrencilere açılması, yaz tatillerinde öğrencilerin spora yönlendirilmesi madde bağımlılığının önlenmesinde yararlı olacaktır. Metruk binaların yıkılması da uyuşturucu ile mücadelede bir başka yoldur. Her bireyin çocukluk çağlarında spor, müzik ve sosyal etkinliklere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması da çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
-
Sorgun'da Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplandı
-
14 Kasım Dünya Diyabet Günü
-
MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile çıkış arayacak
-
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanık, hakim karşısında
-
Türkiye Diyabet Vakfı ile Vodafone’dan Diyabet Destek Noktası
-
Savunma sanayisine 22 milyon liralık yatırımla katkı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.