Sorgun'da çiftçilere tarım ve hayvancılık eğitimi

YOZGAT (AA) – Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde çiftçilere tarım ve hayvancılık konusunda eğitim veriliyor.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarının değerlendirilmesi amacıyla köylerde eğitim çalışmaları düzenlediklerini söyledi.

Kış mevsimi süresince ilçeye bağlı bütün köylerde çifti eğitiminin planlandığını belirten Canbolat, "İlçemizde şu ana kadar 60 köyde eğitim verdik. Bu tür eğitimlerin hem çiftçilerimizin bilgilerini yenilemek hem de bilmedikleri konular hakkında aydınlatılmaları açısından oldukça yararlı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Canbolat, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin çiftçilerin yeterli bilgilere sahip olması ile mümkün olacağını vurgulayarak, "Eğitimlerimizde toprak analizi nasıl yapılır, hayvan yetiştirme, bitki koruma, hayvan barınakları gibi çok çeşitli konularda bilimsel verileri çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Çiftçilerimizin sorunlarını dinliyoruz, sorularına cevap veriyoruz." diye konuştu.