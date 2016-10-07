Sorgun'da “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri”

YOZGAT (AA) – Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” verildi.

STSO’nun konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Dıvrak, Sorgun’un gelişen bir ilçe olduğunu belirterek, buna paralel olarak da ihracat potansiyelini geliştirilebileceğini söyledi.

Ekonomik büyüme ve dış ticaretin birbirini etkilediğini anlatan Dıvrak, şunları kaydetti:

“Oda olarak ilimiz ve ilçemizin ihracatının artırılması bu dönemdeki hedeflerimizden biridir. Çünkü ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında sanayicilerimizin çok etkin bir rolü olacaktır. Bu bilgilendirme, bölgemizdeki ihracat bilincinin artırılması ve dış ticaretle ilgili firmalarımızın dış ticaret konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır.”

Seminerde, katılımcılar, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB temsilcileri tarafından, ihracatta sağlanan devlet yardımları, yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımları ve uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, pazara giriş belgelerinin desteklenmesi gibi konularda bilgilendirildi.