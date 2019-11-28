Sorgun'da gıda denetimleri sürüyor
YOZGAT (AA) – Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, ilçe merkezi, belde ve köylerde hizmet veren fırın, market, kasap ve restoranlarda denetim yapıldığını söyledi.
Canbolat, ekiplerin 610 işletmeyi denetlediğini dile getirerek, "Yapılan denetimlerde sağlığa zararlı herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla fırın, market, kasap ve restoranları kullanabilirler. Bunun için bizler de gerekli tedbirleri aldık. Ancak yine de vatandaşlarımız karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Alo 174 Gıda Hattı'na iletsinler." dedi.
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Sorgun'da gıda denetimleri sürüyor
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