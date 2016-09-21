Sorgun'da İlköğretim Haftası kutlamaları

YOZGAT (AA) – Sorgun’da, İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve öğrencilerin Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı okundu.

daha sonra Oral Bektaş ilkokulu bahçesinde devam eden kutlamalarda, konuşan Milli Eğitim Müdürü Ekinci, ilk kez okula başlayan küçük öğrencilerin duyduğu heyecanı kendilerinin de duyduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de ilkokulu burada okuduğunu ve buradan mezun olduğunu anımsatarak, Oral Bektaş İlkokulu yeni binasının kendisinin de yönetim kurulunda bulunduğu, Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri tarafından yapılarak, kısa bir sürede eğitim öğretime hazır hale getirildiğini ifade etti.

Program, Oral Bektaş ilkokulu öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından, 4’üncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere çiçek ve balon vermesi ile son buldu.