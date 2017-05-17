Sorgun’da ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

YOZGAT (AA) – Sorgun’da, özel bir sürücü kursu tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla okulun konferans salonunda Trafik öğretmeni Esin Kanık tarafından verilen eğitime, okulda eğitim gören bütün öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Tefek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Mart’ta başlayan ve yıl sonuna kadar sürecek olan trafik eğitimleriyle okul öncesi ve ilkokullardaki tüm öğrencilere, karşıdan karşıya güvenli geçiş, okuldan çıkıp eve giderken nasıl hareket etmeli, hangi kurallara uyulmalı, trafik işaretleri anlamı gibi konular hakkında bilgiler aktarıldığını belirtti.

Şu ana kadar 4 okulda bin 626 öğrenciye eğitim verildiğini anımsatan Tefek, “Çocukların küçük yaşta trafik kurallarını öğrenmesi çok önemlidir. Burada edindikleri bir bilgi bazen onların hayatını kurtarabilir. Bu bakımdan bizler, bu eğitimleri çok önemsiyoruz ve eğitimlerimiz yıl sonuna kadar devam edecek.” diye konuştu.