Sorgun'da jeotermal ısı sistemi çevre illere örnek oluyor

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından 2006’da yaptırılan tam otomasyonlu jeotermal ısınma sistemi, çevre illere örnek oldu.

Sivas’ın Yıldızeli Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve beraberindeki heyet, kurmak istedikleri sistemi kullanan Sorgun Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Ahmet Şimşek ile görüştü.

Ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, Sorgun Belediyesi olarak jeotermal enerji sistemlerinin örnek alınmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye’nin en modern ısıtma sistemini Sorgun’da kullandıklarını savunan Şimşek, “Biz, sistemi kurarken İller Bankası kredisi kullanmak istedik, bizden tam otomasyon istediler. Bu nedenle bilgisayarlı ısıtmayı ilk defa biz yaptık ve başarıyla uyguladık. İlçemizde toplam 110 litre sıcak suyumuzun 13 litresini termal tesislere 7,5 litresini de kaplıcalara veriyoruz. Bu demektir ki elimizde şu anda yaklaşık 90 litre suyumuz var. İlçemizde 6-7 komple termal tesis yapabilecek müteşebbise yetecek termal suyumuz var.” dedi.

Sivas’tan gelen heyete jeotermal ısı sistemleriyle ilgili bilgi verip, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Şimşek, kendilerinden yardım ve destek talebinde bulunan diğer belediyelere gerekli desteği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.