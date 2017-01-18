Sorgun'da kanser taraması

YOZGAT (AA) – Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü, mobil kanser tarama aracı ile Sorgun ilçesinde ücretsiz kanser taraması yapıyor.

Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Habip Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yaptıkları kanser taramasında 23 hastaya kanser teşhisi konulduğunu belirtti.

Çağın vebası kanserden kadınları korumak ve erken teşhis sağlamak amacı ile kanser tarama aracının Sorgun’a geldiğini aktaran Tekin, taramada risk altında olan kadınların hemen tedavi altına alınacağını söyledi.

“Kanserden korkma, geç kalmaktan kork” sloganıyla başlattıkları tarama çerçevesinde bugüne kadar 634 kadın hastaya mamografi, 100 erkek hastaya da kolorektal testi yapıldığını dile getiren Tekin, “Yaptığımız testler ve çektiğimiz filmler Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine gönderiliyor. Film ve tetkikler uzman hekimler tarafından incelendikten sonra sonuçları bizlere iletiliyor. En geç bir hafta içerisinde bizlere iletilen bu sonuçları biz de hasta ve aile hekimlerine iletiyoruz.” dedi.

