Sorgun'da KOBİ Finansman Destek Programı anlatıldı

YOZGAT (AA) – Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliği ve ilçede faaliyet gösteren 9 banka müdürünün katılımı ile KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Finans sektörü ile 2019 yılının değerlendirilerek 2020 yılı beklentilerinin görüşüldüğü toplantıda açıklamalarda bulunan Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, toplantının amacının, geleneksel girişimcilerin finansmana daha kolay erişebilmesi ve kullanılan devlet imkanları ile daha fazla katma değer oluşturulması olduğunu söyledi.

Arslan, yeni programa göre işletmelerin 10 bankadan kredi kullanabileceğini belirterek, "Biz de banka müdürlerimiz ve KOSGEB müdürümüzü bir araya getirerek girişimcilerimizin söz konusu finansmana erişim zamanında yaşayacakları olası sıkıntı ve sorunlarla ilgili bugünden önlem alınmasını sağlamak istedik." dedi.

KOSGEB Müdürü Mustafa Işık da KOBİ Finansman Destek Programının süresinin 1 yıl olduğunu vurgulayarak, "KOSGEB desteği ile işletmesini kuran yeni girişimcilere yönelik 50 bin lira kredi uygulaması başladı. Girişimcinin genç, kadın, engelli ve şehit yakını olması durumunda kredi tutarı 70 bin liraya çıkmaktadır. Söz konusu kredinin faizinin 10 puanlık kısmı KOSGEB tarafından karşılanacaktır." diye konuştu.

