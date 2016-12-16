Sorgun'da KOSGEB bilgilendirme toplantısı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, esnaflara yönelik “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

KOSGEB’in Sorgun Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, dünyada ve Türkiye’de son dönemde yaşanan olaylar ve gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ’lere yönelik olarak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” sağlanacağını belirtti.

Bankalardan vatandaşlara “şu tarihe kadar başvurmazsanız bu krediden yararlanamazsınız” şeklinde telefonlar ve mailler geldiğini, bunların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

“İşletme başına sağlanacak kredi üst limiti 50 bin lira olacak ve bankalar üzerinden kullandırılacak kredi faiz oranının tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesi ise ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde geri ödemeli toplam 36 ay şeklinde faizsiz olacak. KOBİ’ler söz konusu destekten yararlanmak için KOSGEB tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak olan bankalara başvurabilirler.”