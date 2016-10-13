Sorgun'da öğrenci servisi sürücülerine eğitim

YOZGAT (AA) – Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Öğretmenevi’ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, öğrenci servisi sürücülerinin önemli bir iş yaptıklarına işaret ederek, tüm servis sürücülerinin bu sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

Servis sürücülerinin sabahın erken saatlerinde aldıkları öğrencileri, okullarda nöbetçi öğrenciye teslim edinceye kadar sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

“Taşımalı eğitim şartnameleri ve uyulması gereken kurallar hatırlattı. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden güvenli bir şekilde taşıma yapılması için şoförleri bilgilendirdik. Kılık kıyafetlerinize özen gösteriniz. Araçlarda kesinlikle sigara içmeyiniz. Önce kendiniz emniyet kemerinizi takınız, öğrencileri de kemer takma konusunda uyarınız. Trafik kurallarına uyunuz, uymayanları da mutlaka uyarınız.”

Toplantıda, sürücülere, taşıma güzergahları, öğrenci taşıma uygulamaları kapsamında milli eğitim müdürlüğü, okul müdürlükleri, araç sürücüsü ve rehber personelin yükümlülükleri hakkında bilgiler verildi.