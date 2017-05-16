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Sorgun'da öğrenciler yararına kermes

16 Mayıs 2017 Salı, 21:45

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YOZGAT (AA) – Sorgun Fatih Talebe Yurdu yönetimi, dar gelirli öğrenciler yararına kermes düzenledi.

Yurt müdürü Mustafa Öztürk, yurt binasında açılan kermeste, her türlü giyecek, mobilya, yiyecek ve kitabın yer aldığı ürünlerin satışa sunulduğunu söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirin, yurtlarında kalan öğrenciler için harcanacağını ifade eden Öztürk, “Hayırsever vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın katkılarıyla düzenlediğimiz kermesimiz 21 Mayıs’a kadar açık kalacak. Vatandaşlarımızın ilgi göstermesi durumunda, kermesimizin hedefine ulaşacağını umuyoruz. Amacımız, elde ettiğimiz gelirle öğrencilerimizin bütçelerine katkıda bulunmak.” dedi.

Fatih Talebe Yurdu Kermes Sorgun

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