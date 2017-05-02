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Sorgun’da öğrenciler yararına kermes

02 Mayıs 2017 Salı, 19:55

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YOZGAT (AA) – Sorgun’da Semerkand Vakfı Sorgun Şubesince dar gelirli öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Eski Belediye Meydanı’nda bir iş yerinde açılan kermeste hazırlanan yiyecekler ve el işleri satışa sunuldu.

Semerkand Vakfı Sorgun Şubesi Başkanı Muammer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla kermes düzenlediklerini belirtti.

Amaçlarının bölge insanına hizmet olduğunu ifade eden Bulut, “Semerkand, aydınlığa giden insanları mutluluğa ulaştıran, Allah’ın emirlerini yerine getirmek isteyen bir vakıf sistemidir. Amacımız, Sorgun’da ve bölgede yaşayan insanlarımıza hizmet etmektir.” dedi.

Bulut, kermesin pazar gününe kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.

Kermes Semerkand Vakfı Sorgun yozgat

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