Sorgun'da “Sosyal Medya Okuryazarlığı” semineri

YOZGAT (AA) – Sorgun ilçesinde Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencilerine “Sosyal Medya Okuryazarlığı” semineri verildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Habitat Derneği gönüllü eğitmeni Seher Öztop, sosyal medya okuryazarlığı eğitimi kapsamında, internetin geçmişten günümüze yaşadığı tarihsel süreç, sosyal medyanın ne olduğu ve neden önemli olduğunu konusunda bilgi verdi.

Öztop, sosyal medyanın yararlarının ve zararlarının olabileceği, hangi araçlarla yönetildiği, sosyal medyada kişisel itibarın nasıl yönetileceği konusunda bilgilendirme yaparak şunları söyledi:

“Sosyal medyanın yaygınlaşması ile konuşulmaya başlanan sosyal medya etiği ve internet hukuku hakkında bilgilendirme sağlayan bir amacı da içinde barındırmaktır. Eğitim kapsamında, sosyal medyanın geleneksel medyadan ayrıldığı noktalar da göz önünde bulundurularak, kullanıcıların aktif ve bilinçli sosyal medya kullanıcıları olmaları sağlanmaya çalışıldı. Projenin ana ortağı Microsoft ve Habitat Derneğidir. Eğitimin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen okul idaresine ayrıca teşekkür ediyorum.”