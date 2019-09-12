Sorgun'da tarıma dayalı OSB projesi

YOZGAT (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen, Sorgun Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi'nin yatırım alanına alınması onaylandı.

Proje ile ilgili Sorgun Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Sanayi Dairesi Başkanlığı'ndan Uğur Ayhan, Emine Alikişi, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Sorgun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Canbolat, daha önce bakanlık görevlilerinin proje alanında inceleme yaptığını, projenin yatırım alanına alınmasının onaylandığını belirtti.

Canbolat toplantıda, Osmaniye köyü hudutları dahilinde kalan ve bu alanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında Yer Seçim Komisyonu'na bilgi sunulduğunu ifade ederek, "Burada kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bin 700 dönüm üzerine ve 10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mahallinde yapılan ön incelemede, OSB’nin kurulması için önerilen alanın yerini gösterir 1/25 000 ölçekli topoğrafik harita ve 1/5.000 ölçekli kadastral pafta incelendi. Komisyon üyeleri tarafından kurum/kuruluşlarının alan ile ilgili görüşleri belirtildi, istişare edildi." dedi.