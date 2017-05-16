Sorgun’da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı

YOZGAT (AA) – Sorgun ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Atatürk ortaokulu tarafından düzenlenen 4006 Bilim Fuarının açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, bu tür projelerin öğrencilerin ufkunu açması bakımından oldukça önemli olduğunu söyledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim fuarının ana amacının ilköğretim ve ortaokullarda bilimin desteklenmesi olduğunu belirten Ekinci, fuarda 20 proje ve 25 teknoloji tasarım çalışması bulunduğunu aktardı.

Ekinci, “Emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu ve benzeri projeler ve çalışmalarla Sorgun’un, Yozgat’ın ve ülkemizin gururu olacaksınız. Başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Fatih Ortaokulu Salonu’nda gerçekleştirilen fuarın açılış törenine, şube müdürleri Süleyman Tefek, Şerif Doğan, Musa Öcal ve İl Milli Eğitim şube müdürleri Metin Halıcı, Mücahit Kılıç, Yozgat ARGE Biriminden Mehmet Durmaz, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.