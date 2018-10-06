Sorgun’da TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı yapıldı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığına bağlı Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "TÜBİTAK 4000’li Programların Tanıtım Toplantısı" yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sorgun Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK 4006 Yozgat İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, programlarla ilgili bilgi verdi.
Toplantı esnasında sorulara da cevap veren Böyükata, Sorgun’un öğrencilere yönelik proje faaliyetleri için fikir geliştirme bakımından potansiyeli yüksek bir yer olduğuna değinerek, "Sorgun'da şeker fabrikası, diğer fabrikalar, termal tesisler, madenler ve yer altı kaynakları ile tarihi bölgeler bakımından öğrencilerin daha erken yaşta ilgilerini çekebilecek imkanlar var. Öğrencilerin buraları görmelerini sağlayarak çevreye, ülkeye ve ileriye dönük konular üzerinde düşünmeleri sağlanabilir." diye konuştu.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de ilçede proje faaliyetlerinin arttırılması ve proje tabanlı eğitim etkinliklerinin yaygınlaştırılması yönünde çalışma yaptıklarını belirtti.
Toplantıya oku müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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