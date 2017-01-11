Sorgun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

YOZGAT (AA) – Sorgun Belediyesi zabıta ekipleri karla kaplanan doğada yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Zabıta tarafından esnaftan temin edilen yiyecekler, ekip araçlarıyla Üçtepeler mevkinde bulunan Tabiat Parkı’na bırakıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır kara hasret kaldıklarını, bir yandan yağan kara çok sevindiklerini, diğer yandan da doğada açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvanların durumlarının kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Yaban hayatına destek olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe dışındaki arazilere yiyecek bıraktıklarını ifade eden Şimşek şunları kaydetti:

“Tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de günlerdir yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Bu durumda yabanda yaşayan hayvanların yiyecek bulması oldukça zorlaştı. Belediyesi Zabıta ekiplerimiz kuşlar için 100 kilo buğday, yırtıcı hayvanlar için 10 çuval ekmeği Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı içerisine bıraktı. Kış boyu bu tür faaliyetlerimiz devam edecek.”