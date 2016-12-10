Sorgun'da “Yaşlı bakım kursu” açıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, “Yaşlı bakım kursu” açıldı.

Yozgat İş-Kur İl Müdürü Nevzat Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat İş-Kur İl Müdürlüğü, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Bahadın Belediyesi işbirliğiyle açılan kurslardan mezun olanların büyük bir bölümünün, Bahadın beldesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Yaşlı Bakım Evi’nde istihdam edileceğini, diğerlerinin de ihtiyaç olan yerlerde görev alabileceklerini söyledi.

Kursa 25 kişinin katıldığını, talep olması durumunda ikinci bir kurs açabileceklerini dile getiren Atak, “19 Aralık’ta başlayacak olan kursumuz 24 Mart’a kadar sürecek. Kursiyerlere 20’şer lira günlük ücret ödenecek. Kursun sonunda katılımcılara törenle sertifika verilecek.” diye konuştu.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan ise, beldede yaşlı nüfusunun fazla ve yaşam süresinin Türkiye ortalamasına göre yüksek olduğunu kaydetti.

Başkan Özcan, şöyle konuştu:

“Bahadın’ın nüfus özelliği, bizi yaşlılar için bir proje yapmaya sevk etti. Hollanda Bahadınlılar Derneği ve Ankara Bahadınlılar Derneği ile ‘Bahadın’da Yaşlanmak’ adıyla bir proje hazırlayarak, Hollanda Hümanita Bakım Evleri Direktörlüğü ile irtibata geçtik. Yetkililer, gelip burada incelemeler yaptı. Beldemizde yaşayan genç nüfus çok az ve yaşlılara bakacak kimse yok. Çoğu yaşlı yalnız yaşıyor. Yaşlılarımız, burada hayatlarını devam ettiremedikleri için Avrupa’ya gitmek zorunda kalıyor. Biz de bu sorunu ‘Bahadın Yaşlılar Evi’ ile çözmek istiyoruz. Burada çalışacak elemanlar için de bu kursa ihtiyacımız vardı. Şimdi gönül rahatlığı ile Yaşlı Bakım Evimizi tamamlayıp, hizmete açabileceğiz.”