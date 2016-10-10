Sorgun'da yatırım, izleme ve değerlendirme toplantısı

YOZGAT (AA) – Yozgat Valiliği, Sorgun’da ilçe ve köylerde yapılan yatırımları izleme, değerlendirme toplantısı düzenledi.

Sorgun Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın, termal kaynaklar, tarım, hayvancılık, turizm konularında önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bunların yapılacak çalışmalarla ortaya çıkarılacağını söyledi.

İlçe ve köylerde yaşanılan, karşılaşılan sorun ve bu sorunlara ilişkin çözümlerin ortaya konulabilmesi açısından, bu tür toplantıların çok önemli olduğunu ve bu toplantıların daha sık yapılması gerektiğini belirten Yurtnaç, Yozgat Sorgun arasının yapılacak yeni yatırım ve gelecek olan hizmetlerle daha da kısalacağını ve ortak nüfusun 130 binlere tekamül edeceğini ifade etti.

Ulaşımdaki mesafenin kısaltılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve çözüme ilişkin süreçlerin hızlandırılmasıyla, kalkınma başlayacağını dile getiren Yurtnaç, şunları kaydetti:

“Yozgat ile Sorgun arasına yapılacak Bozok Organize Sanayi, yeni stat, havaalanı gibi yatırımlar, bu bölgeye yatırımcıları çekecektir. Üretim olmadan gelişme sağlanamayacağına göre, üretime ağırlık verilmesi gerekmektedir. Üretimin artırılması için ildeki kaynakların iyi kullanılması kadar, dışarıdan yatırımcı çekilmesi de çok önemlidir. İlimize yatırımcı çekebilmek için ben, milletvekillerimiz, bakanlarımız bütün gayretiyle çalışmaktadır. Bizler sanayicilerimizi ilimize davet ediyoruz. Burada hepimize görev düşüyor. Hızlı tren, havaalanı, yeni yapılacak organize sanayi, buraları yatırım için cazip hale getirecektir.”

Toplantıya, Sorgun Kaymakam Vekili Oğuzhan Sargın, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, daire müdürleri, belediye başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.