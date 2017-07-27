Sorgun'da Yaz Kur’an Kursları Futsal Turnuvası

YOZGAT (AA) – Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Sorgun Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Yaz Kur’an Kursları Futsal Turnuvası sona erdi.

Sorgun Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya ilçe merkezinden toplam 16 takım katıldı.

Turnuvanın final müsabakasında rakibini 10-5 yenen Yenidoğan Cami Kur’an Kursu birinci, Yeşilöz Fatih Cami Kur’an Kursu ikinci, TOKİ Cami Kur’an Kursu da üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımların ödüllerini Sorgun İlçe Müftüsü Hasan Görer ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tuncer verdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Tuncer, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm takımları kutladı.

Tuncer, “Sorgun İlçe Müftülüğü ile yapmış olduğumuz protokol sonucu 18-24 Temmuz tarihleri arasında Futsal Turnuvası düzenledik. Müsabakalar çok heyecanlı geçti. Turnuvaya katılan bütün takımlarımıza şapka ve tişört hediye ettik. Birinci, ikinci ve üçüncü takımlarımıza ise ayrıca kupalarını verdik. İnşallah bu tür organizasyonlarımız önümüzdeki yılda da devam edecek.” diye konuştu.

