Sorgun’da yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaz Kur'an kursları yoğun ilgi görüyor.

Sorgun Müftüsü Hasan Görer, AA muhabirine, bu yıl köyler dahil ilçe genelinde 255 yaz Kur'an kursu açıldığını söyledi.

Talep olan ve en az 15 öğrencisi bulunan her yere Kur'an kursu açmayı planladıklarını ifade eden Görer, "İlçemizde 5 bine yakın öğrencimiz 161 cami, 57 Kur’an kursu, 32 özel bina ve 5 mescitte Kur'an öğreniyor. Kayıtlarımız devam ediyor. İlçemizde ilk, orta ve lisede eğitimi gören 16 binden fazla öğrencimiz var. Bu sayının en az yarısının kurslara katılmasını bekliyoruz." dedi.

Görer, vatandaşların Kur'an kurslarına gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, "Velilerimiz, çocuklarının küçük yaşta Kur'an öğrenmesini çok istiyor. Bu nedenle kurslarımıza büyük ilgi var. Kurslarımız saat 10.00'da başlıyor ve 12.45'e kadar devam ediyor. Sonra öğrenciler cemaatle öğle namazını kılıp, evlerine gidiyor. Kurslarımız 9 Ağustos'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.