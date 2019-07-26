Sorgun'da yol çalışması

YOZGAT (AA) – Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından Belencumafakılı grup köy yolunda yapım çalışmaları başladı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Belencumafakılı köyü grup yolunun oldukça dar olduğunu, bu yolda özellikle kış mevsiminde büyük sıkıntılar yaşandığını belirtti.



Yolu 7 köyün kullandığını ifade eden Kayhan, "Bu grup yolunun genişliği yaklaşık 5,5 metre kadardı. Yolun dar olmasından dolayı özellikle kışın kazalar yaşanıyor. Şimdi bu yolumuzu tamamen söküp genişliğini 8 metreye çıkardık. Rampaları 2 metre kadar düşürdük. Toplam 11 kilometrelik yol Eymir yol ayrımından Belencumafakılı çıkışına kadar yapılacak. Yol birinci sınıf asflat ile kaplanacak." dedi.



Kayhan yolun Karabalı köyüne kadar olan kısmının Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacağını, kalan kısmının ise bayram sonunda yapılacağını sözlerine ekledi.