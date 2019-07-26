Sorgun'da yol çalışması
YOZGAT (AA) – Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından Belencumafakılı grup köy yolunda yapım çalışmaları başladı.
Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Belencumafakılı köyü grup yolunun oldukça dar olduğunu, bu yolda özellikle kış mevsiminde büyük sıkıntılar yaşandığını belirtti.
Yolu 7 köyün kullandığını ifade eden Kayhan, "Bu grup yolunun genişliği yaklaşık 5,5 metre kadardı. Yolun dar olmasından dolayı özellikle kışın kazalar yaşanıyor. Şimdi bu yolumuzu tamamen söküp genişliğini 8 metreye çıkardık. Rampaları 2 metre kadar düşürdük. Toplam 11 kilometrelik yol Eymir yol ayrımından Belencumafakılı çıkışına kadar yapılacak. Yol birinci sınıf asflat ile kaplanacak." dedi.
Kayhan yolun Karabalı köyüne kadar olan kısmının Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacağını, kalan kısmının ise bayram sonunda yapılacağını sözlerine ekledi.
-
Sorgun'da yol çalışması
-
Kayseri'de eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
-
HSK Genel Sekreteri Aydoğdu Sivas Adliyesini ziyaret etti
-
“Kurban bıçağını bıçakçıdan alın” önerisi
-
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde “Akademik Hareketlilik” sertifika töreni
-
Sivas İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]