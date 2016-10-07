Sorgun’dan 10 öğretmen İtalya yolcusu

YOZGAT (AA) – Sorgun Yunus Emre ortaokulu tarafından hazırlanan “Etkili İletişim ve Çatışma Çözümünde Yenilikçi Yöntemler” isimli proje çerçevesinde 10 öğretmen yarı yıl tatilinde İtalya’da kursa katılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen projenin, ajansa sunulan 3 bin 246 proje arasından seçilen, 81 proje içine girdiğini belirtti.

Projenin seçilmesinden mutlu olduklarını dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

“Bu proje ile öğrencilere temel iletişim becerilerini kazandırmayı, öğretmenlerin bu konuda yetersizliklerini ve ihtiyaçlarını karşılayarak öğrencilerin, ders içi ve ders dışında kişiliklerini geliştirmeyi hedefledik. Proje kapsamında 10 öğretmenin yarı yıl tatilinde 22 Ocak 2 Şubat tarihlerinde 10 gün süreyle İtalya’da konuyla ilgili bir kursa katılacak. Öğretmenlerimiz Avrupalı meslektaşlarıyla bir araya gelerek onlardan yeni teknik ve metotları öğrenecek. Kişiler arası iletişim ve çatışma çözümü, arabuluculuk gibi konularda ve etkinliklerde yer alacaklar. Uygulamaları yerinde görme fırsatı yakalayacaklar. Böylece öğretmenlerimiz farklı ülkelerdeki öğrenci kişilik hizmetleri sistemini inceleyerek bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirecek.”