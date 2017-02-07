Sorgun'dan Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi

YOZGAT (AA) – Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve esnafın katkılarıyla Suriye için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde temin edilen 3 tır insani yardım malzemesi Sorgun’dan yola çıktı.

Sorgun Nakliyeciler Kooperatifinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, Sorgun halkına ve katkıda bulunan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Soğuk kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sorgun’dan 3 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildiğini ifade eden Altınpınar, “Allah, herkesin hayrını kabul etsin. Suriye’de hepimizin yüreğini yakan bir insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimizin durumu içler açısı. Biz, Türk milleti olarak orada yaşananlara duyarsız kalamazdık. Bizi diğer milletlerden ayıran en büyük özelliğimiz mazluma olan yardımseverliğimiz ve hayırseverliğimizdir.” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de Suriye’de 6 yıldır savaşın sürdüğünü anımsatarak, savaşın başladığı günden beri Suriye’ye yardım yaptıklarını belirtti.

Kışın gelmesiyle Suriye’de yaşayanların daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Şimşek, Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi, STK’lar ve Sorgun esnafının yardımlarını esirgemediğini, yola çıkan tırlarda 252 battaniye, 210 paket çocuk bezi, 9 kutu bebek bisküvisi, 50 paket ıslak mendil, 15 kutu bebek maması, 75 ton kömür ve 119 bin 853 lira nakit para yardımı gönderildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırları dualarla yola çıktı.