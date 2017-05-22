YOZGAT (AA) – Sorgun Gençlik Derneğinin (SORGED) ortak olduğu İtalya Ulusal Ajansınca finanse edilen “Social Innovation Match” isimli projeye katılan Sorgunlu gençler, İtalya’dan döndü.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Erasmus+ KA1 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin amacının, gençler için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Projede 12 ülkeyi temsilen toplam 28 katılımcının yer aldığını ifade eden Uğuz, “İtalya’da 6 gün süren programda, katılımcılarımız Türkiye’de ekonomi, işsizlik ve girişimci destekleri konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Proje sunumları haricinde katılımcılar arasında kültürel diyaloğun atması için kaynaştırma organizasyonları, atölye çalışmaları ve aktiviteler yapıldı.” dedi.

Uğuz, projenin son gününde gerçekleşen kapanış organizasyonunun ardından katılımcılara sertifika verildiğini sözlerine ekledi.

