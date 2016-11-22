SOS Vakfı'ndan öğrencilere eğitim bursu

ANKARA (AA) – Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım (SOS) Vakfınca, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim bursu verildi.

Kocatepe Kültür Merkezinde gerçekleşen programda konuşan SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, çocuk yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, çocuklarla sağlam bir iletişim kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Nevin Gökçek, uyuşturucu kullanma yaşının oldukça düştüğüne dikkati çekerek, “Evlatlarımıza sahip çıkacağız, onlara biz gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Sadece onların karnını doyurup okula yollamak mesele değil.” dedi.

Çocukların okul arkadaşları ve tükettiği gıdaların aileler tarafından takip edilmesi gerektiğini belirten Gökçek, velilerden bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.

Yoksul aileleri, gıda, yakıt ve burslarla desteklemeye çalıştıklarını ifade eden Gökçek, imkanları dahilinde bu ailelerin her türlü ihtiyaçlarına koşmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Konuşmasının ardından öğrencilere burs belgelerini teslim eden Gökçek, ailelerle de sohbet etti.