SOS verilen gemiye yanaşılamadı

Edinilen bilgiye takriben 8 karakter Türk Mürettebatı ile Tuzla’dan yola çıkan Panama bandıralı M/V FOM isimli yolcu gemisi Kdz. Ereğli’nin 70 dingil açıklarında alt yattı. Ağırlık gemisinin boş olarak Rusya’nın Kerch Limanı’na gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Fom’ isimli geminin 3 bin ton ağırlığında ve 73 metre uzunluğunda olduğu açıklama edildi.

SOS ihbarını alan Sahil Emniyet Bot Komutanlığı’na ast TCK-86 Sahil Güvenlik gemisi olumsuz hava koşulları sebebiyle gemiye yanaşamadı. Bunun üstüne donanmadan destek istendi. Bölgeye yakın bir konumda bulunan Deniz Filosu Komutanlığına ait polis merkezi gemisi anında ast yatan geminin yanına ulaştı. Kdz. Ereğli Kaymakam Vekili Altuğ Çağlar ise Yıldırım Fırkateyninin dalgalardan dolayı gemiye yanaşamadığını, güvenlik amaçlı orada sabaha dek bekleyeceğini söyledi. Çağlar, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bağlı yatan kuru tartı gemisinden acil yardım çağrısı alınması üstünde bütün ekiplerimiz harekete geçti. ilk olarak TCK-86 Sahil Emniyet gemisi oraya ulaşmaya çalıştı fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle gidemedi. Bunun üzerine Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli Şimşek ad fırkateynimizi oraya gönderdik. Fırkateynimiz geminin bulunduğu yere ulaştı fakat negatif haça koşulları sebebiyle kurtarma çalışması yapamadı. Bunun üzerine sabahı beklemeyi yerinde gördük. Yarın sabaha içten fırkateynimiz kurtarma çalışması yapamazsa helikopter ile oradaki mürettebatımızı alacağız. Şu an için mürettebatımızın sağlık durumlarında bir olumsuzluk yok. Kendileri ile ekiplerimiz irtibat halindeler” dedi.

Bölgede bulunan kurtarma gemilerinin sabahleyin saatlerine değin geminin yanına bekleyeceği öğrenildi. Sabah saatlerinde havanın düzelmemesi durumunda bölgeye helikopter sevk edileceği ifade edildi.