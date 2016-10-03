Sosyal medya fenomenlerinden Erciyes'in tanıtımına destek

– Suudi Arabistan ve Arap dünyasının sosyal medya fenomenleri, takipçilerine tanıtım yapmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezini gezdi

KAYSERİ (AA) – Suudi Arabistan ve Arap dünyasının sosyal medya fenomenleri ile turizmcilerinin tanıtım yapmaları için Erciyes Kayak Merkezine gezi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Hava Yolları tarafından Arap dünyasının sosyal medya fenomenleri Erciyes’e getirildi. Erciyes’i gezen ve kış turizm merkezi hakkında bilgi alan sosyal medya uzmanları, paylaşım yaparak takipçilerini Erciyes’e davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suudi Arabistan’dan Sultan Almarwani, Kayseri ve Erciyes’in çok güzel olduğunu belirterek, sosyal medya vasıtasıyla tanıtım yapmaya başladıklarını belirtti. Almarwani, en kısa zamanda ailesiyle kayak yapmak için geleceğini ifade etti.

Majed Alassiri de Kayseri Büyükşehir Belediyesine misafirperverliği için teşekkür etti.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ise Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes’teki yatırımlarının sürdüğünü belirterek, tanıtıma da ağırlık verdiklerini kaydetti.

Farklı ülke vatandaşlarının Kayseri’ye gelmesini sağlamak için çalışma yaptıklarını aktaran Cıngı, şu bilgileri verdi:

“Türk Hava Yolları da tanıtım çalışmalarımıza katkıda bulunuyor. Suudi Arabistan’dan turizmci ve sosyal medya uzmanlarını Erciyes’e getirdik. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapacaklar. Fotoğraflar çekerek çok güzel paylaşımlar yaptılar. Bu çalışmalarla tüm dünyada Erciyes konsepti oluşacak ve insanlar kış turizmi için Kayseri’ye gelecek.”