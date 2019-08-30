Sosyal medya saldırganlığına karşı “nitelikli takipçi” önerisi
ESKİŞEHİR (AA) – EMRAH YAŞAR – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya saldırganlığına karşı "nitelikli takipçi" önerisinde bulundu.
Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde insanların iletişimin hızla geliştiği ve sosyal ilişkilerin, teknolojinin yaygınlaşmasıyla sanal ortamlara taşındığı bir toplumda yaşadığını söyledi.
Değişen yaşam koşullarının, sosyal medya kullanımını neredeyse kaçınılmaz hale getirdiğini vurgulayan Eraslan, "Dijital bir zeminde gerçekleşen bu sosyalleşme süreci, toplumsal hayatta yaşanan birçok olumsuz ögeyi de sanal ortama aktarmıştır. Bu olumsuz süreçler içinde yer alan saldırganlık davranışları da sosyal medyaya taşınmıştır. Çocuk, genç, yaşlı her kesimden internet kullanıcısı farklı sebeplerle sosyal medya saldırganlığı ile karşı karşıya kalmaktadır." diye konuştu.
– "Asla sessiz kalmayın"
Eraslan, SODİGEM Bilim Kurulu olarak sosyal medya saldırganlığı konusunda akademik bir çalışma yürüttüklerini aktardı.
Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu tür saldırganlığın örneklerine daha sık rastlandığına dikkati çeken Eraslan, yaptıkları araştırmada özellikle kadınların bu konudan çok muzdarip olduğunu dile getirdi.
Doç. Dr. Eraslan, şöyle devam etti:
"Sosyal medya saldırganlığı aynı zamanda sosyal medya etiğiyle ilgilidir. Kavramlar hep birbirini bütünler. Eğer bir toplumda sosyal medya etiği yoksa bunun hukuku oluşmuyor. Böylelikle özellikle sahte profiller, sahte hesaplar, farklı IP'lerden yapılan saldırılara rastlıyoruz. Araştırmamızda en çok kadınların sosyal medya saldırganlığına maruz kaldığını gördük. Özellikle kadınlara karşı cinsiyet üzerinden ötekileştirme, onların toplumsal yaşamdaki yerlerine dönük çeşitli kritik ve eleştiriler, utanç verici fotoğraf ve videoların yayınlanması, bu fotoğraf ve videoların şantaj amaçlı dolaşıma sunulması gibi birçok sosyal medya saldırganlığı örneklerine rastlamaktayız."
Sosyal medyada saldırganlıkla karşılaşanlara önerilerde bulunan Eraslan, asla sessiz kalmamaları ve üstünü örtme davranışı sergilememeleri gerektiğini vurguladı.
Ekran görüntüsü alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünün "siber@egm.gov.tr" elektronik posta adresine ya da ihbar hattına iletilebileceğini dile getiren Eraslan, "Çok takipçi yerine nitelikli takipçi, milyonlarca kişi yerine diyaloğa girebileceğimiz insanların olduğu online topluluk, bizleri sosyal medya saldırganlığından göreceli olarak koruyabilir." ifadesini kullandı.
– Kıskançlık, güvensizlik ve sindirme…
Sosyal medya saldırganlığının nedenlerine de değinen Eraslan, şunları kaydetti:
"Kıskançlık, bu sebeplerden ilki olarak gösterilebilir. İnsanlardaki kontrol edilemeyen kıskançlık duygusu bazen hakaret, taciz ve karşı tarafı itibarsızlaştırmaya yönelik hareketlerle sonuçlanabilir. Bir diğer sebep, güvensizlik olarak görülmektedir. İnsanlar yaşamlarındaki önemli şeylerin eksikliğinden dolayı acı çeker ve diğer insanların da acı çekmesini ister. Bazı eksikliklerinden kaynaklı saldırganlaşan insanlara, onların istediği tepkiyi vermemelisiniz. Sosyal medya saldırganlığı konusundaki bir diğer sebep ise sindirmedir. Bazı insanların asla yapamayacağı şeyleri yapmış olabilirsiniz, bu durumda devreye giren nefret ve kıskançlık ise başarınız karşısında sizi sindirmeye yönelik saldırganlıkla sonuçlanabilir."
-
Sosyal medya saldırganlığına karşı “nitelikli takipçi” önerisi
-
Kalıcı oje uygulamasında cilt kanseri riski
-
Japon arkeoloğun Kültepe aşkı
-
Eskişehir Yolu'na 3 alt geçit yapılacak
-
“Çin ile ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız”
-
TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ – Erciyes Teknopark'tan Türk ekonomisine 30 milyon dolarlık ihracat geliri
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.