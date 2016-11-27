Sosyal medya üzerinden haberleşip konvoy düzenleyerek terörü lanetlediler

Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden haberleşip Galleria Alışveriş Merkezi’nde buluşan vatandaşlar, Adana Valiliği’ne yapılan saldırıyı kınamak namına düzenlendikleri konvoyda büyük kasaba turu attılar. sosyal medya üzerinden haberleştiklerini söyleyen Adana Çevirme Radar grubunun kurucusu Fırat Çınar, “Bugün burada toplanma amacımız, Adanamızda, alçakça patlatılan bombaya tepki saptamak, Adana’nın sahipsiz olmadığını, Adanalıların uyumadığını Türkiye’ye göstermek için toplandık. Adana insanı farklıdır, savaşta bile demişler, Adanalılar geldiği vakit kaçın onlar Allah’ın adamıdır diye. Biz Adanalıyız her zaman şehitlerimizin, insanımızın yanındayız. Teröre aleyhinde tüm tepkimizi tüm Adana’ya göstereceğiz. Hücum Adana’mıza yapılan alçakça bir saldırıdır. Ölen masum halk müziği var, yetim kalan çocuklar var. Adanalı olarak terörü ve teröre yardım verenleri lanetliyoruz” dedi.

Konvoya yüzün üzerinde Türk Bayrağı asılı araç katıldı.